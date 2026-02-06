صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاٹری مینوفیکچررز کے وفد کی کمشنر ان لینڈ ریونیوسے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )پاٹری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے وفد نے زیرِ صدارت چیئرمین عدنان اقبال مکی کمشنر ان لینڈ ریونیو اجمل خاں اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو شیخ سلیم الٰہی سے ملاقات کی۔

وفد میں چیئرمین عدنان اقبال مکی ، سینئر وائس چیئرمین مظہر حسین ودیگرحکام شامل تھے ۔ حاجی زاہد نے انڈسٹری کو گیس مسائل اورآفتاب ایڈوکیٹ نے انوائسنگ نوٹسز پربریفنگ دی۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو اجمل خان نے کہاای انوائسنگ نوٹسز پر عمل فی الحال روک دیا گیاہے ،ٹیکس نیٹ میں آنا سب کی ذمہ داری ہے اور اس کیلئے آئندہ کی میٹنگ میں باہمی ہم آہنگی سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ 

 

