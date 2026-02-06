صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی ضلع گجرات کے زیراہتمام آل پارٹیز کشمیرکانفرنس

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )جماعت اسلامی ضلع گجرات کے زیراہتمام گزشتہ روزاسلامک سنٹر گجرات میں آل پارٹیز کشمیرکانفرنس کاانعقاد کیاگیا ۔

صدارت امیرجماعت اسلامی ضلع گجرات انصر محمود دھول ایڈووکیٹ نے کی جبکہ میزبانی کے فرائض جنرل سیکرٹری رانا عمرصدیق نے انجام دیئے ۔قائمقام صدر گجرات چیمبر اکرام افضل بٹ،صدر ڈسٹرکٹ بار فدا عباس ایڈووکیٹ، مرزا کاشف بیگ سیکرٹری گجرات بار، میر انجم سٹی صدر پیپلز پارٹی،صدرمرکزی مسلم لیگ گجرات سلیمان شوکت ایڈووکیٹ،صدرمرکزی انجمن تاجران گجرات جاوید بٹ ودیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے اس عزم کااعادہ کیاکہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیرہماری شہ رگ ہے اورشہ رگ کبھی جسم سے جدا نہیں ہوسکتی، حکومت مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مزید موثر انداز میں اجاگر کرے ۔پاکستانی قوم کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتی رہے گی۔ مسئلہ کشمیر محض دو طرفہ مسئلہ نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرایاجائے ۔

 

