گجرات اور بھمبر کی ضلعی انتظامیہ کاہاتھوں کی زنجیر بنا کر اظہارِ یکجہتی
گجرات (نامہ نگار ‘سٹی رپورٹر)یومِ یکجہتی کشمیر پر گجرات اور بھمبر کی ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام پنجاب اور آزادکشمیر کے انٹری پوائنٹ چڑویالہ پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیا گیا۔
چیئرمین وزیراعظم آزادکشمیر معائنہ عملدرآمد کمیشن چودھری حسن اشرف،ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی، ڈپٹی کمشنر بھمبر چودھری حق نواز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (فنانس اینڈ پلاننگ) ذوالفقار احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صبا سحر، اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احمد شیر گوندل، اسسٹنٹ کمشنر ہیومن ریسورس حمید خالد اور سیف الرحمٰن ایڈووکیٹ سمیت مختلف محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گجرات اور ڈپٹی کمشنر بھمبر نے پاکستانی اور کشمیری پرچم کا تبادلہ کیا۔ ترانے پیش کیے گئے ۔ سکولوں کے طلبہ نے تقاریر کیں جبکہ فضا میں کبوتر چھوڑ کر امن اور آزادی کی علامت پیش کی گئی۔چیئرمین ضلع کونسل چودھری یوسف، چیئرمین بلدیہ الطاف ابراہیم بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین اور دیگر مقررین نے خطاب میں گزشتہ سات دہائیوں سے کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر پاکستانی سفارتکاروں کی کاوشوں کو سراہا۔مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہے گی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کی۔