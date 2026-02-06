صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی

  • گوجرانوالہ
جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔

ضلعی امیر ناصر محمود کلیر،صابر بٹ،صدر پریس کلب افتخار بٹ،حافظ فرحان منیر بٹ،سنیئر نائب صدر مرکزی تنطیم تاجران اکبر بٹ،جاوید مغل،صاحبزادہ رفیق نعیم ودیگرنے شرکت کی۔ناصر محمود کلیر نے خطاب کرتے کہا کہ پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔اور وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کو مقبوضہ کشمیرسے بھاگنا پڑیگا اور آزادی کشمیریوں کا مقدر بنے گی۔ احمد نگر رود پر ماڈل بازار کے تاجروں اور علی پور چٹھہ میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ انہار اور ماحولیات کی غفلت ، سیوریج ، فیکٹریوں کے کیمیکل زدہ پانی سے آبی آلودگی

یوم یکجہتی کشمیر ،ڈپٹی کمشنر کی سائیکلنگ میں شرکت

جھنگ: ضلعی انتظامیہ کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی

5 فروری : ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی

چک جھمرہ : ایم پی آزاد علی تبسم کی قیادت میں ریلی

پاکستانی قوم کشمیری عوام کیساتھ کھڑی :ڈاکٹر نوید عاطف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ