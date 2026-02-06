جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔
ضلعی امیر ناصر محمود کلیر،صابر بٹ،صدر پریس کلب افتخار بٹ،حافظ فرحان منیر بٹ،سنیئر نائب صدر مرکزی تنطیم تاجران اکبر بٹ،جاوید مغل،صاحبزادہ رفیق نعیم ودیگرنے شرکت کی۔ناصر محمود کلیر نے خطاب کرتے کہا کہ پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔اور وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کو مقبوضہ کشمیرسے بھاگنا پڑیگا اور آزادی کشمیریوں کا مقدر بنے گی۔ احمد نگر رود پر ماڈل بازار کے تاجروں اور علی پور چٹھہ میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔