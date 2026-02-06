صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ الصفہ مسجد غوثیہ دھونکل روڈ پرحفاظ کرام کی دستار بندی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مدرسہ جامعہ الصفہ مرکزی جامع مسجد غوثیہ دھونکل روڈ جلال پورہ میں حفاظ کرام کی دستار بندی تقریب منعقد کی گئی جس میں حافظ عتیق الرحمن نقشبندی اورحافظ رضا شیرازی نے حفظ کرنے والے بچوں کی دستار بندی کی ۔

اس موقع پر سرپرست و بانی مدرسہ باؤ غلام رسول سمیت معززین علاقہ عارف کھوکھر وائیں والے میاں شعیب وحید مہر،میاں عرفان و دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔شرکا سے خطاب کرتے حافظ عتیق الرحمن نقشبندی نے کہا کہ حفاظ کرام دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں کیونکہ ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے اور یہ اللہ اور اسکے رسولؐ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کریں تا کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور مخلوق خدا کیلئے ان میں جذبہ ہمدردی پیدا ہو۔تقریب میں قرآن مجید کے تحائف اور نقد انعامات بھی پیش کیے گئے ۔

 

