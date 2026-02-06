صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور جٹاں :یومِ یکجہتی کشمیر پر ریلی کا انعقاد، بھرپوراظہارِ یکجہتی

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں :یومِ یکجہتی کشمیر پر ریلی کا انعقاد، بھرپوراظہارِ یکجہتی

جلالپور جٹاں (نامہ نگار)جلالپور جٹاں میں یومِ یکجہتی کشمیر پر میونسپل کمیٹی کے زیرِ اہتمام بھرپور اور منظم ریلی کا انعقاد کیا گیا۔

 ریلی کی قیادت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نوید اشرف وڑائچ اور ایم او آر ذاہد عمران دھدرا نے کی،اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی عبداللہ یوسف نے خصوصی شرکت کی اور کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے ان کی جدوجہدِ آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا،ریلی میں صدر انجمن تاجران شفیق مغل جنرل سیکرٹری ظہیر میر صدر صرافہ ایسوسی ایشن حاجی حبیب اللہ صراف بانی ایثار ویلفیئر سوسائٹی نوید بٹ، امان اللہ بٹ سمیت مختلف سماجی تجارتی اور فلاحی تنظیموں کے نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، شرکا نے کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں نعرے لگائے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ