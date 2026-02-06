جلالپور جٹاں :یومِ یکجہتی کشمیر پر ریلی کا انعقاد، بھرپوراظہارِ یکجہتی
جلالپور جٹاں (نامہ نگار)جلالپور جٹاں میں یومِ یکجہتی کشمیر پر میونسپل کمیٹی کے زیرِ اہتمام بھرپور اور منظم ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
ریلی کی قیادت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نوید اشرف وڑائچ اور ایم او آر ذاہد عمران دھدرا نے کی،اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی عبداللہ یوسف نے خصوصی شرکت کی اور کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے ان کی جدوجہدِ آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا،ریلی میں صدر انجمن تاجران شفیق مغل جنرل سیکرٹری ظہیر میر صدر صرافہ ایسوسی ایشن حاجی حبیب اللہ صراف بانی ایثار ویلفیئر سوسائٹی نوید بٹ، امان اللہ بٹ سمیت مختلف سماجی تجارتی اور فلاحی تنظیموں کے نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، شرکا نے کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں نعرے لگائے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے ۔