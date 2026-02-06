صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یتیم اور خصوصی بچوں کو تعلیم دلانا اجتماعی ذمہ داری ، ڈاکٹر مشتاق مانگٹ

  • گوجرانوالہ
یتیم اور خصوصی بچوں کو تعلیم دلانا اجتماعی ذمہ داری ، ڈاکٹر مشتاق مانگٹ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)یتیم اور خصوصی بچوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔

ان خیالات کا اظہار معروف ماہرِ تعلیم ڈاکٹر مشتاق مانگٹ اور نامور اداکار و کامیڈین افتخار ٹھاکر نے یتیم و خصوصی طلبہ کی تعلیمی کفالت کیلئے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سالانہ فیملی ڈنر سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے کیا۔انہوں نے کہا پاکستان میں ڈھائی کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں جبکہ تقریباً تین کروڑ بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ اگر مخیر حضرات آگے بڑھیں تو یتیم اور مستحق بچوں کی تعلیمی کفالت نا صرف ممکن ہے بلکہ یہی وہ سرمایہ کاری ہے جو ملک و قوم کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہے ۔ تقریب میں مخیر حضرات سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے اس نیک مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ معصوم بچوں کے خواب ٹوٹنے سے بچائے جا سکیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ