یتیم اور خصوصی بچوں کو تعلیم دلانا اجتماعی ذمہ داری ، ڈاکٹر مشتاق مانگٹ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)یتیم اور خصوصی بچوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔
ان خیالات کا اظہار معروف ماہرِ تعلیم ڈاکٹر مشتاق مانگٹ اور نامور اداکار و کامیڈین افتخار ٹھاکر نے یتیم و خصوصی طلبہ کی تعلیمی کفالت کیلئے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سالانہ فیملی ڈنر سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے کیا۔انہوں نے کہا پاکستان میں ڈھائی کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں جبکہ تقریباً تین کروڑ بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ اگر مخیر حضرات آگے بڑھیں تو یتیم اور مستحق بچوں کی تعلیمی کفالت نا صرف ممکن ہے بلکہ یہی وہ سرمایہ کاری ہے جو ملک و قوم کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہے ۔ تقریب میں مخیر حضرات سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے اس نیک مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ معصوم بچوں کے خواب ٹوٹنے سے بچائے جا سکیں ۔