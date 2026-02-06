قوم کشمیریوں کے حق کیلئے حمایت جاری رکھے گی‘اظہر ڈار
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )نائب صدر پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب میاں اظہر حسن ڈار، اعجاز احمد سماں اور میاں ودود حسن ڈار نے کہا ہے کہ۔۔۔
نہتے کشمیری کئی دہائیوں سے خود ارادیت کے حصول کیلئے قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستانی قوم کشمیریوں کے اس جائز حق کیلئے اپنی حمایت جاری رکھے گی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو اور اپنی والدہ شہید بینظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے کشمیر کی ازادی کے لیے ہم بلاول بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی سٹی وضلع گوجرانوالہ کے زیر اہتمام کشمیر ڈے پر اظہار یکجہتی کرتے پیپلز سیکرٹریٹ حیدری انڈپاس سے لے کر سیالکوٹی دروازے تک نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے کیا ریلی میں خالد اسلام ڈار، عمران سرویا، خالد باجوہ، الیاس اعوان، سکندر اقبال، ڈاکٹر فیصل ، ذوالفقار چیمہ، تیمور ڈار، خرم ورک، مظہر بھولا، جاوید مکھن گجر، میاں احد رامے ، ملک فاروق، اعجاز چشتی ،میاں اشفاق مہر، شیخ سعید ، حماد بٹ، امیدوار این اے 78طارق مغل، سیٹھ مشتاق، حامد امین، عبد الواحد گجر، رانا مبارک ودیگر رہنمائوں ٹکٹ ہولڈرز الائیڈ ونگز کے عہدیداروں اور جیالوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔