انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی اظہارِ یکجہتی کشمیر ریلی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ گوجرانوالہ کے زیرِ اہتمام کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
ڈویژنل چیئرمین رانا ارشد سبحانی کی زیر صدارت ریلی میں میاں شفیق ،اعجاز اشرف،نعیم خالد، عمر،عثمان بٹ، اشتیاق کیانی و دیگر رہنمائوں نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انکی جدوجہدِ آزادی کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ہر سطح پر جاری رکھی جائے گی۔ رانا ارشد سبحانی نے کہا ہمارے قائد ورلڈ چیئرمین IHRMرانابشارت خان نے کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کی ہر فورم پر حمایت کی ہے ۔