مختلف تنظیموں کی اظہار یکجہتی ریلیاں
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرآباد میں بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔
احمد نگر روڈ پر ماڈل سہولت بازار کے تاجروں نے اظہار یکجہتی ریلی نکالی ریلی میں شہریوں نے شرکت کی تاجروں نے کشمیری عوام سے یکجہتی اور ہندوستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فاروق چوہان ریجنل ہیڈ ماڈل بازار اور عبداللہ تبسم انچارج سہولت بازار نے کہا کہ پاکستانی قوم اور حکومت اپنے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کے دن گنے جا چکے ہیں جلد اسے کشمیر سے بھاگنا پڑے گا ۔