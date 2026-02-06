صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشیدہ شفیع فاونڈیشن کے زیر اہتمام 174ویں فلٹریشن پلانٹ کاافتتاح

  • گوجرانوالہ
رشیدہ شفیع فاونڈیشن کے زیر اہتمام 174ویں فلٹریشن پلانٹ کاافتتاح

گجرات (نامہ نگار)رشیدہ شفیع فاونڈیشن کے زیر اہتمام 174 ویں فلٹریشن پلانٹ کی ملہو کھوکھر میں ظفر اقبال، گل محمد، سیف اﷲ، ذکااﷲ کے اہل خانہ کے ایصال ثواب کیلئے افتتاحی تقریب ہوئی ۔

پیرسید ہارون شاہ بخاری(بوکن شریف)جوائنٹ سیکرٹری رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن اخلاق شفیع،ملک نوید سعادت نے احباب کے ہمراہ فیتہ کاٹا اور خیروبرکت کیلئے خصوصی دعا بھی کرائی۔پیر سید ہارون شاہ نے کہا کہ اہل علاقہ مبارکباد کے مستحق ہیں کے انہیں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے رشیدہ شفیع فاونڈیشن نے اہل دیہہ کی مدد سے فلٹریشن کی تنصیب ممکن بنادی ہے ۔ اس موقع پرملک ظفراقبال، قاری خرم شہزاد ودیگر شخصیات موجود تھیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ