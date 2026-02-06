رشیدہ شفیع فاونڈیشن کے زیر اہتمام 174ویں فلٹریشن پلانٹ کاافتتاح
گجرات (نامہ نگار)رشیدہ شفیع فاونڈیشن کے زیر اہتمام 174 ویں فلٹریشن پلانٹ کی ملہو کھوکھر میں ظفر اقبال، گل محمد، سیف اﷲ، ذکااﷲ کے اہل خانہ کے ایصال ثواب کیلئے افتتاحی تقریب ہوئی ۔
پیرسید ہارون شاہ بخاری(بوکن شریف)جوائنٹ سیکرٹری رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن اخلاق شفیع،ملک نوید سعادت نے احباب کے ہمراہ فیتہ کاٹا اور خیروبرکت کیلئے خصوصی دعا بھی کرائی۔پیر سید ہارون شاہ نے کہا کہ اہل علاقہ مبارکباد کے مستحق ہیں کے انہیں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے رشیدہ شفیع فاونڈیشن نے اہل دیہہ کی مدد سے فلٹریشن کی تنصیب ممکن بنادی ہے ۔ اس موقع پرملک ظفراقبال، قاری خرم شہزاد ودیگر شخصیات موجود تھیں۔