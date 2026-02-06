ڈسکہ :ملاوٹی دودھ ،گوشت‘مصالحوں کی فروخت جاری
موترہ (نامہ نگار)ڈسکہ ا وراسکے گردونواح میں غیر معیاری او رملاوٹ والے دودھ ’دہی ’پانی ملے ناقص گوشت ’سرخ مرچ ’ہلدی ’مصالحہ جات کی فروخت دھڑلے سے جاری ،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہوٹلوں کے گردونواح میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں ناقص کھانے کھاکر شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ۔ہوٹلوں پر کام کرنیوالے افراد کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے پندرہ سال سے کم عمر بچے مزدوری کرتے ہیں مٹھائی والی دکانوں پر بھی صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں جہاں مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں وہاں پر گندگی ’بدبو’کیڑے مکوڑوں اور لال بیگ مکھیوں کی بھرمار ہے اور کئی دکانوں پر باسی شدہ مٹھائی بھی فروخت کرنے کا وطیرہ بنالیاگیا ہے ۔