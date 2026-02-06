شہباز شریف پارک میں جدید ڈانسنگ فاؤنٹین کے کام کا افتتاح
گجرات (نامہ نگار ‘سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی نے ضلع میں تفریحی مقامات کی بہتری کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے شہباز شریف پارک میں لاہور سفاری پارک کی طرز پر جدید ڈانسنگ فاؤنٹین کے کام کا افتتاح کر دیا ۔
منصوبے پر عملی کام شروع کر دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے موقع کا دورہ کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ معیار کے مطابق تین ماہ کے اندر مکمل کیا جائے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کیلئے باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائیگی تاکہ شہریوں کو جدید اور محفوظ تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔سامل ڈانسنگ فاونٹین کی وڈیو لگائی جا رہی ہے ۔