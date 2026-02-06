صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں یوم کشمیر کی مرکزی تقریب

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار)حافظ آباد میں بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کشمیر ی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلہ میں یوم کشمیر بھر پور ملی جو ش و جذبے سے منایا گیا۔

یوم کشمیر کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے پرچم کشائی کی۔ پولیس، ریسکیو اور پیرا فورس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری، ڈی ایس پی شہزاد احمد،ایس ڈی ای او پیرا فورس آصف محمود، سی ای او ایجو کیشن ایم اکر م اشرف دیگر افسروں ،ملازمین اور شہریوں نے بھر پور شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکا ریلی نے پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیر بہن، بھائیوں کے شانہ بشانہ انکی آزادی کی جدو جہد میں انکے ساتھ ہے ۔پاکستان اپنے کشمیر ی بہن بھائیوں کی سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اپنی منظور کر دہ قرار داد کے مطابق کشمیریوں کو انکا حق خود اردیت دلوائے ۔ یوم کشمیر کی مناسبت سے ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی تقریری مقابلے ،سیمینار اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔

 

