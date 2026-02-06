صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال میں یوم یکجہتی کشمیر بھر پورجذبے سے منایا گیا

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال میں یوم یکجہتی کشمیر بھر پورجذبے سے منایا گیا

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سمبڑیال میں یوم یکجہتی کشمیر بھر پورجوش وجذبے سے منایا گیا ۔

تحصیل کمپلیکس اورپریس کلب کے سامنے کشمیر بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے احتجاجی کیمپ لگایا گیا، اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال عدنان بشیر کی زیرقیادت ریلی میں انجمن تاجراں ،سول سوسائٹی کے نمائندگان ، سرکار ی اداروں کے افسروں وملازمین نے شرکت کی ۔ پریس کلب سمبڑیال لاری اڈا پر تحریک اتحاد امت تحصیل سمبڑیال کے زیر اہتمام تقریب میں صدر تحریک اتحاد امت علامہ ثنا اﷲ ربانی ،مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری انجینئر اعجاز نصر ، تحریک منہاج القرآن کے ناظم زین عباس مصطفوی ،جے یوآئی کے سعید الحق ، سنی علما کونسل تحصیل سمبڑیال کے صدر علامہ راشد کھٹانہ ،انجمن تاجراں کے جنرل سیکرٹری شیخ جمیل ،امیر جماعت اسلامی تحصیل سمبڑیال اشتیاق چیمہ اورنائب صدر پریس کلب رجسٹرڈ سمبڑیال شیخ ذوالفقار نے خطا ب کے دوران کہا قوم اپنے کشمیر ی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اورانکی تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھے گی ،بھارت زیادہ دیر تک کشمیریوں کے حقوق غصب نہیں کرسکتا اورانشا اﷲ کشمیر جلد آزاد ہوگا۔ آخر میں سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پریس کلب کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لمبی زنجیر بنائی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازی کیخلاف سخت فوری کریک ڈائون کا حکم

کمشنر،ڈی سی اور ڈی پی او کی زیر قیادت کشمیر واک کا انعقاد

ڈرون کیمروں اور دوربینوں سے مانیٹرنگ،8پتنگ باز گرفتار

فاطمہ جناح پارک بھیرہ کی تزئین و آرائش مکمل، ،اوپن ہو گیا

کانسٹیبل محمودمظہر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پر وقارتقریب کا انعقاد

چوری،ڈکیتی کی وارداتیں، فون،نقدی ،قیمتی اشیا لوٹ لیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ