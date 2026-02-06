سمبڑیال میں یوم یکجہتی کشمیر بھر پورجذبے سے منایا گیا
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سمبڑیال میں یوم یکجہتی کشمیر بھر پورجوش وجذبے سے منایا گیا ۔
تحصیل کمپلیکس اورپریس کلب کے سامنے کشمیر بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے احتجاجی کیمپ لگایا گیا، اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال عدنان بشیر کی زیرقیادت ریلی میں انجمن تاجراں ،سول سوسائٹی کے نمائندگان ، سرکار ی اداروں کے افسروں وملازمین نے شرکت کی ۔ پریس کلب سمبڑیال لاری اڈا پر تحریک اتحاد امت تحصیل سمبڑیال کے زیر اہتمام تقریب میں صدر تحریک اتحاد امت علامہ ثنا اﷲ ربانی ،مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری انجینئر اعجاز نصر ، تحریک منہاج القرآن کے ناظم زین عباس مصطفوی ،جے یوآئی کے سعید الحق ، سنی علما کونسل تحصیل سمبڑیال کے صدر علامہ راشد کھٹانہ ،انجمن تاجراں کے جنرل سیکرٹری شیخ جمیل ،امیر جماعت اسلامی تحصیل سمبڑیال اشتیاق چیمہ اورنائب صدر پریس کلب رجسٹرڈ سمبڑیال شیخ ذوالفقار نے خطا ب کے دوران کہا قوم اپنے کشمیر ی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اورانکی تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھے گی ،بھارت زیادہ دیر تک کشمیریوں کے حقوق غصب نہیں کرسکتا اورانشا اﷲ کشمیر جلد آزاد ہوگا۔ آخر میں سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پریس کلب کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لمبی زنجیر بنائی گئی۔