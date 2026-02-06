پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والا منشیات فروش گر کر شدیدزخمی
کامونکے (تحصیل رپورٹر)پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والا منشیات فروش موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔
بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات تھانہ سٹی کے سب انسپکٹر پرویز نے ٹیم کے ہمراہ سبزی منڈی کے قریب ریلوے روڈ پر ناکہ لگایا۔ موٹر سائیکل سوار شخص نے رکنے کے بجائے فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ تعاقب کے دوران تیز رفتاری سے موٹر سائیکل سڑک کنارے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ ملزم کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت محلہ بلال پارک کے منشیات فروش جاوید کے نام سے ہوئی۔ قبضے سے دو سو ساٹھ گرام چرس اور بغیر لائسنس تیس بور پستول برآمد ہوا۔