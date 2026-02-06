صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والا منشیات فروش گر کر شدیدزخمی

  • گوجرانوالہ
پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والا منشیات فروش گر کر شدیدزخمی

کامونکے (تحصیل رپورٹر)پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والا منشیات فروش موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔

بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات تھانہ سٹی کے سب انسپکٹر پرویز نے ٹیم کے ہمراہ سبزی منڈی کے قریب ریلوے روڈ پر ناکہ لگایا۔ موٹر سائیکل سوار شخص نے رکنے کے بجائے فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ تعاقب کے دوران تیز رفتاری سے موٹر سائیکل سڑک کنارے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ ملزم کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت محلہ بلال پارک کے منشیات فروش جاوید کے نام سے ہوئی۔ قبضے سے دو سو ساٹھ گرام چرس اور بغیر لائسنس تیس بور پستول برآمد ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ