جامکئے چٹھہ :یومِ یکجہتی کشمیر کنونشن‘ بھرپور حمایت کاعزم
جامکے چٹھہ(نامہ نگار)کشمیر کالونی جامکے چٹھہ کے صدرمولوی بشیر کے زیراہتمام یومِ یکجہتیٔ کشمیر کنونشن میں کشمیری عوام سے بھرپور اظہارِ یکجہتی اورحمایت کاعزم کیاگیا۔
کنونشن میں علاقہ مکینوں، سماجی و سیاسی شخصیات، نوجوانوں اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر فضاکشمیر بنے گا پاکستان اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں جیسے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ مقررین نے کہا کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیری عوام کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں، جس پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے ۔ مولوی بشیر،مختارحمزہ بھٹی،سجادکھوکھر،خواجہ ذاکر ودیگر کاکہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کشمیری بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر فورم پر انکی آواز بلند کرتے رہیں گے ۔ انہوں نے حکومتِ پاکستان اور اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ کشمیری شہداء کے درجات کی بلندی اور مقبوضہ کشمیر میں امن و آزادی کیلئے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکانے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائیگی۔