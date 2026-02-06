مسلم حکمران متحد ہوکرسازشیں ناکام بنائیں،علامہ فیصل ندیم
حافظ آباد(نامہ نگار)جماعت اہلسنت گوجرانوالہ ڈویژن کے امیر علامہ قاری فیصل ندیم کیلانی نے جامعہ سعیدیہ رضویہ انوارالعلوم میں علامہ پروفیسر احمد سعید سیال اور علامہ حبیب اﷲجلالی کی زیر صدارت روحانی اجتماع سے خطاب کرتے کہا ہے کہ۔۔۔
علماکو چاہئے کہ وہ یہودوہنود اور کفر کی دین اسلام کیخلاف کی جانے والی سازشوں کے قلع قمع کیلئے اپنا بھرپور کردار اداکریں۔ مسلم حکمرانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرکے عالمی سازشوں کا ادراک کرنا چاہئے ۔ جب تک ہم اپنا ناطہ حضور نبی رحمت ؐسے نہیں جوڑیں گے ۔ دنیا وآخرت میں سرخرونہیں ہونگے۔ انہوں نے علامہ شریف رضوی اور علامہ قاری الطاف اﷲ کی دینی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیااور انکے مزارات پر فاتحہ خوانی بھی کی۔