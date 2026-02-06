پاکستان کشمیرکا مقدمہ ہرمحاذ پر لڑتا رہے گا:ڈپٹی کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے ، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک پاکستان کشمیرکا مقدمہ سفارتی، اخلاقی سمیت ہر محاذ پر اسوقت تک لڑتا رہے گا جب تک کشمیر آزاد اور پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔
ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے ضلعی انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب کرتے میں۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر دفتر میں پرچم کشائی بھی کی گئی۔ ریلی ڈی سی دفتر سے دستگیر چوک تک نکالی گئی اے ڈٖی سی فیصل سلطان، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین گوندل، اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید، ایس ڈی اوز، پولیس، پیرا فورس، محکمہ تعلیم، کالجز، تعلقات عامہ، ہیلتھ، ریسکو1122، سول ڈیفنس، کارپوریشن، سوشل ویلفیئر، لوکل گورنمنٹ، ضلع کونسل، پرائیوٹ سکولز، واسا، جی ڈبلیو ایم سی، طلبا و طالبات، علماکرام سعید صدیقی، مولانا اکبر نقشبندی، یوسف کھوکھر، شہزاد لارنس، پادری عارف سراج، پادری ہارون اجمل اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے کہا کشمیر کی آزادی تک ہر فورم پر آواز بلند کی جائے گی۔ کشمیر بھارتی تسلط سے جلد آزاد ہو گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ 5فروری تجدید عہد کا دن ہے قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ۔ریلی کے شرکانے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے ۔