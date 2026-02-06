مسئلہ کشمیر کایواین قراردادوں کیمطابق حل ناگزیر ہوچکا ،مولانا زبیرکھٹانہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )مولانا زبیرکھٹانہ ضلعی صدر پاکستان علماکونسل نے کہا کہ۔۔۔
پاک بھارت کشیدگی کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے جسے اب مزید تاخیر کے بغیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے ، بھارتی بدمعاش نریندر مودی طیاروں کی تباہی دیکھنے کے باوجودکشمیریوں کی نسل کشی سے باز نہیں آرہا ، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی زیرقیادت پوری قوم جہاد پر تیار ہے بھارت اب ٹھکائی چاہتا ہے اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ تیار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان علما کونسل کے زیر اہتمام یوم کشمیر پر نکالی گئی ریلی سے خطاب میں کیا ۔ریلی سیالکوٹی گیٹ سے ریلبازار تک نکالی گئی۔مولاناقاری نور غزنوی سرپرست علما کونسل گوجرانوالہ، شرافت گجر،ملک ذیشان عالم، راناشعیب، قاری عمرنواب، قاری ساجد ہزاروی، حافظ سعد غزنوی ، حافظ ملک عمار ،شیخ کاشف اورتاجربرادری گلہ قصاباں نے شرکت کی۔