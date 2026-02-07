صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دستار فضیلت وتقسیم اسناد کی تقریب

  • گوجرانوالہ
اوکاڑہ(خبر نگار)اوکاڑہ کی جامع مسجد عثمانیہ گول چوک میں دستار فضیلت وتقسیمِ اسناد کی عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء، طلبہ، اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

صدارت حاجی نعیم اقبال نے کی ۔مہمان خصوصی مفتی خلیق احمد اخون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآنِ مجید امتِ مسلمہ کیلئے مکمل دستورِ حیات ہے اور دینی مدارس قرآن و سنت کی اشاعت کے مراکز اور اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، جہاں سے دین کی اصل روح محفوظ ہو کر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے ۔تقریب میں ڈسٹرکٹ خطیب مفتی قاری سعید احمد عثمانی ،قاری محمد عاصم عبدالودود، قاری عبدالرحمن،حافظ محمد عثمان قصوری،قاری اسحاق بدر،مفتی عبدالرحیم، مولانا عبدالقدیر و دیگر نے بھی شرکت کی۔ اور دینی تعلیم کی اہمیت، مدارس کے کردار اور طلبہ کی علمی و اخلاقی تربیت پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں۔

