گجرات شہر میں 3کلو میٹر طویل سیوریج نالے کی تعمیر کیلئے سروے

  گوجرانوالہ
گجرات شہر میں 3کلو میٹر طویل سیوریج نالے کی تعمیر کیلئے سروے

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت شہر میں کچہری چوک سے شروع ہونے والے تقریباً 3 کلومیٹر طویل نئے سیوریج نالے کی تعمیر کیلئے سروے مکمل کر لیا گیا۔

 اس منصوبے کا سب سے مشکل مرحلہ کورٹ روڈ پر 2500 آر ایف ٹی پر محیط سیوریج نالے کی تعمیر ہے ،اس سلسلے میں منیجنگ ڈائریکٹر واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ نے کورٹ روڈ پر سیوریج نالے کی کھدائی کے مقامات کا جائزہ لیا اور منصوبے کی پیش رفت، تکنیکی پہلوؤں اور ٹائم لائن کا معائنہ کیا،انہوں نے متعلقہ افسر وں و کنٹریکٹرز کو ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا حفاظتی اقدامات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔

 

