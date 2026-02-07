کشمیری عوام کی جدوجہدِ آزادی ضرور کامیاب ہو گی:حاجی شفیق
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کشمیری عوام کی جدوجہدِ آزادی ایک دن ضرور کامیاب ہو گی،حریت قیادت کشمیر کاز کے لیے عظیم قربانیاں دے رہی ہے اور پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز بنتا رہے گا پاکستانی عوام کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
بھارت کشمیری عوام پر مظالم چھپا رہا ہے مگر حقائق دنیا کے سامنے آ کر رہیں گے ۔ان خیالات کا اظہار صدر حاجی محمد شفیق اور جنرل سیکرٹری عدنان محمود گجر نے انجمن فلاح نوجوانان کے زیراہتمام ادارہ ترک منشیات کئیر سنٹر میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر عبد اللہ شاہان،عثمان بھٹی،محمد اسلام،ڈاکٹر جمال خان ودیگر نے بھی خطاب کیا۔