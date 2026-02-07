کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی :اشفاق احمد چیمہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی جنت نظیر وادی کو خاک و خون میں رنگ کر بھارت زیادہ عرصے تک قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا ان خیالات کا اظہار مرکزی چیئرمین پاکستان پیس کونسل اشفاق احمد چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ بھارتی قبضے کے دوران لاکھوں معصوم شہریوں خواتین بچوں اور عمر رسیدہ لوگوں کی جانی قربانیاں مالی نقصان اور خواتین کی عصمتوں کی پامالیاں ناقابل معافی جرم ہیں اور غیور پاکستانی ان تمام مظالم کا حساب لیں گے ۔