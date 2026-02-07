صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی :اشفاق احمد چیمہ

  • گوجرانوالہ
کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی :اشفاق احمد چیمہ

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی جنت نظیر وادی کو خاک و خون میں رنگ کر بھارت زیادہ عرصے تک قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا ان خیالات کا اظہار مرکزی چیئرمین پاکستان پیس کونسل اشفاق احمد چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

 انہوں نے کہا کہ بھارتی قبضے کے دوران لاکھوں معصوم شہریوں خواتین بچوں اور عمر رسیدہ لوگوں کی جانی قربانیاں مالی نقصان اور خواتین کی عصمتوں کی پامالیاں ناقابل معافی جرم ہیں اور غیور پاکستانی ان تمام مظالم کا حساب لیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال : نیفرالوجی وارڈ میں مستحق مریض نظرانداز

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

چنیوٹ:کمشنر فیصل آباد کا دورہ، ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو جر مانہ

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

ڈی پی او کی تھانہ چناب نگر میں کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن