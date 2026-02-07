گجرات:پتنگیں اڑانے اور فروخت کر نے پر 6افراد گرفتار
گجرات(سٹی رپورٹر ‘نامہ نگار )گجرات پولیس نے پتنگ بازی اور پتنگ فروشی پر 6افراد کو گرفتار کر لیا ۔
ایس ایچ او بولانی غلام رسول نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 4پتنگ فروش گرفتارکر لئے جن میں رخسار امجد ،ذیشان حیدر ، محمد بلال اور ثاقب علی شامل ہیں۔ تھانہ شاہین چوک پولیس نے محمد نعیم سکنہ محلہ سلامت پورہ کامونکے کو گرفتار کر کے پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی۔ تھانہ رحمانیہ پولیس نے واصف عاشق سکنہ ڈھیروگھنہ کو گرفتار کر کے پتنگیں برآمد کیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے پتنگ بازی اور اس کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس ایچ او تھانہ ککرالی طاہر زمان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش عدنان کوگرفتارکر کے 90پتنگیں اور ڈور برآ مد کر لی ، ڈنگہ پو لیس نے عادل ریاض، عامر ریاض سے 315پتنگیں و ڈور برآمد کر لی۔