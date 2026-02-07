صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:پتنگیں اڑانے اور فروخت کر نے پر 6افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات:پتنگیں اڑانے اور فروخت کر نے پر 6افراد گرفتار

گجرات(سٹی رپورٹر ‘نامہ نگار )گجرات پولیس نے پتنگ بازی اور پتنگ فروشی پر 6افراد کو گرفتار کر لیا ۔

 ایس ایچ او بولانی غلام رسول نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 4پتنگ فروش گرفتارکر لئے جن میں رخسار امجد ،ذیشان حیدر ، محمد بلال اور ثاقب علی شامل ہیں۔ تھانہ شاہین چوک پولیس نے محمد نعیم سکنہ محلہ سلامت پورہ کامونکے کو گرفتار کر کے پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی۔ تھانہ رحمانیہ پولیس نے واصف عاشق سکنہ ڈھیروگھنہ کو گرفتار کر کے پتنگیں برآمد کیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے پتنگ بازی اور اس کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس ایچ او تھانہ ککرالی طاہر زمان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش عدنان کوگرفتارکر کے 90پتنگیں اور ڈور برآ مد کر لی ، ڈنگہ پو لیس نے عادل ریاض، عامر ریاض سے 315پتنگیں و ڈور برآمد کر لی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال : نیفرالوجی وارڈ میں مستحق مریض نظرانداز

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

چنیوٹ:کمشنر فیصل آباد کا دورہ، ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو جر مانہ

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

ڈی پی او کی تھانہ چناب نگر میں کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن