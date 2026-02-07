ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی کا آر ایچ سی ٹانڈہ کا دورہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے آر ایچ سی ٹانڈہ کا دورہ کیا۔
جہاں ہسپتال کی صفائی کے معیار کو اطمینان بخش قرار دیا گیا اور ادویات کی دستیابی بھی تسلی بخش پائی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے گائناکالوجسٹ کی غیر دستیابی پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سید عطا المُنعم کو ہدایت دی کہ متعلقہ کیس ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ میں بھجوایا جائے اور عارضی طور پر کسی اور ہیلتھ فیسیلٹی پر تعینات گائناکالوجسٹ کو ہفتے میں ایک دن ہسپتال میں تعینات کیا جائے ۔