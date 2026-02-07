صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :انجمن بہبود مریضاں کے انتخابات ، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )انجمن بہبودیٔ مریضاں کے انتخابات کیلئے7امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا د ئیے ۔

 چیئرمین الیکشن کمیشن چودھری محمد نواز ریحانیہ نے بتایا کہ انجمن بہبودیٔ مریضاں عزیز بھٹی شہید ہسپتال گجرات کے انتخابات میں صدر کیلئے میاں محمد اعجاز، نائب صدر حاجی محمد ریاض، نائب صدر دوم نگہت اقبال قریشی، جنرل سیکرٹری جاوید بٹ، فنانس سیکرٹری شوکت وسیم، جوائنٹ سیکرٹری بشارت محمود، سیکرٹری اطلاعات کیلئے محمود اختر نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ۔ اس موقع پر ممبران الیکشن کمیشن خادم حسین سلیمی اور حاجی پرویز اقبال نے معاونت کی۔ امید واروں کی حتمی فہرست 10فروری کو آویزاں کی جائے گی۔ 

