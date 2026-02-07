صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:ایف آ ئی اے نے کرپشن میں ملوث 3گیپکو اہلکار پکڑ لئے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کے اینٹی کرپشن سرکل سیالکوٹ کا کریک ڈاؤن جاری،ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کے سرکل سیالکوٹ میں کرپشن میں ملوث 3گیپکواہل کاروں کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزمان میں گیپکو کے ایس ڈی او علی رضا، آصف مالک ایچ ڈی ایم اور فرحت عباس ایس ڈی سی شامل ہیں۔گرفتار ملزموں نے رشوت کے عوض ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کوبجلی کا زرعی کنکشن جاری کیا ہوا تھا۔ گرفتار گیپکواہلکار وں نے درخواست دہندہ کے گھر کے اوپر سے 11 کے وی کی لائن گزار رکھی تھی جس سے ایک بچہ جھلس کر دونوں بازؤں سے محروم ہو گیا۔ 

 

