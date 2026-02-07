صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کڈنی سینٹر گجرات کے بورڈ آف گورنرز کا مشاورتی اجلاس

  • گوجرانوالہ
کڈنی سینٹر گجرات کے بورڈ آف گورنرز کا مشاورتی اجلاس

گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر )کڈنی سینٹر گجرات کے بورڈ آف گورنرز کا مشاورتی اجلاس صدر میاں محمد اعجاز کی صدارت میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں ماہِ رمضان المبارک کے دوران مستحق مریضوں کے علاج معالجے کیلئے فنڈ ریزنگ مہم کو منظم طریقے سے چلانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہفتے بورڈ آف گورنر کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں فنڈ ریزنگ کے سلسلہ میں لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا تاکہ گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا علاج معالجہ بہتر ہو سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن