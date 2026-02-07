کڈنی سینٹر گجرات کے بورڈ آف گورنرز کا مشاورتی اجلاس
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر )کڈنی سینٹر گجرات کے بورڈ آف گورنرز کا مشاورتی اجلاس صدر میاں محمد اعجاز کی صدارت میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ماہِ رمضان المبارک کے دوران مستحق مریضوں کے علاج معالجے کیلئے فنڈ ریزنگ مہم کو منظم طریقے سے چلانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہفتے بورڈ آف گورنر کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں فنڈ ریزنگ کے سلسلہ میں لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا تاکہ گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا علاج معالجہ بہتر ہو سکے ۔