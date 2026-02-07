اوکاڑہ تا ساہیوال:ٹرانسپور ٹ مافیا مسافروں سے اوورچارجنگ کرنے لگا
ساہیوال (سٹی رپورٹر)موٹروے پولیس اور آر ٹی اے سیکرٹری ساہیوال کی کھلی نااہلی، ملی بھگت کے باعث ساہیوال اور اوکاڑہ کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ میں مسافروں سے بدترین اوور چارجنگ کا سلسلہ بلاروک ٹوک جاری ہے ۔
شام ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے ساہیوال سے اوکاڑہ اور اوکاڑہ سے ساہیوال کا کرایہ من مانے طور پر 200 روپے وصول کرنا معمول بنا لیا، جو سراسر ظلم اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے ۔متعلقہ محکمے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔ غریب اور محنت کش طبقہ مہنگائی کے بوجھ تلے پہلے ہی پس رہا ہے اور اب ٹرانسپورٹ مافیا نے اس کی کمر توڑ دی ہے ۔