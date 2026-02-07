صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوکاڑہ تا ساہیوال:ٹرانسپور ٹ مافیا مسافروں سے اوورچارجنگ کرنے لگا

  • گوجرانوالہ
اوکاڑہ تا ساہیوال:ٹرانسپور ٹ مافیا مسافروں سے اوورچارجنگ کرنے لگا

ساہیوال (سٹی رپورٹر)موٹروے پولیس اور آر ٹی اے سیکرٹری ساہیوال کی کھلی نااہلی، ملی بھگت کے باعث ساہیوال اور اوکاڑہ کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ میں مسافروں سے بدترین اوور چارجنگ کا سلسلہ بلاروک ٹوک جاری ہے ۔

شام ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے ساہیوال سے اوکاڑہ اور اوکاڑہ سے ساہیوال کا کرایہ من مانے طور پر 200 روپے وصول کرنا معمول بنا لیا، جو سراسر ظلم اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے ۔متعلقہ محکمے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔ غریب اور محنت کش طبقہ مہنگائی کے بوجھ تلے پہلے ہی پس رہا ہے اور اب ٹرانسپورٹ مافیا نے اس کی کمر توڑ دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت کے دوران شہر میں 24روٹس پر بس سروس بحال

کمشنر کا موچی گیٹ کا دورہ ،بسنت انتظامات کا جائزہ

جی سی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آرکائیوز کی اہمیت پرسیمینار

الحمرا میں سہ روزہ ایل ایل ایف کی تقریبات کا آغاز

ریسکیو 1122 کا شہر میں خصوصی ایمرجنسی پلان مرتب

خودکش دھماکے کی مذمت : گنڈاپور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن