رائو محمد رفیق لالہ موسیٰ پریس کلب کے بلا مقابلہ صدر منتخب
لالہ موسیٰ (نامہ نگار )پریس کلب کے انتخابات میں روز نامہ دنیا کے نامہ نگار راؤ محمد رفیق صدر بن گئے۔
چیئرمین مجلسِ عاملہ کیلئے ڈاکٹر جمال الدین، صدر کیلئے راؤ محمد رفیق، سینئر نائب صدر کیلئے رانا محمد نعیم اور جنرل سیکرٹری کیلئے عبدالرحمن طارق بلامقابلہ منتخب ہوگئے ۔الیکشن کمیشن میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر نعیم اشرف، انجمن تاجران کیمپنگ گراؤنڈ کے صدر مہر طارق سعید اور محمد یاسین بٹ شامل تھے ۔ مقررہ وقت تک کسی اور امیدوار کے سامنے نہ آنے پر تمام عہدیدار وں کی بلامقابلہ کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔