گجرات:رحمن شہید روڈ کی تعمیر 3روز مکمل کرنے کا عندیہ
گجرات (نامہ نگار )رحمن شہید روڈ کا ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے 24گھنٹے کام جاری رہنے کی وجہ سے سڑک کی ایک سائیڈ مکمل ہو گئی ہے ۔
جبکہ دو سے تین روز تک دوسری سائیڈ بھی مکمل ہو جائے گی معروف تعمیراتی کمپنی کے ذرائع کے مطابق 30سال تک سڑک نہیں ٹوٹے گی سڑک مکمل ہونے کے بعد یو بی ایل بی بینک سے اولڈ جی ٹی روڈ کو جانیوالے راستے کی تعمیر کی جائے گی سڑک کے دونوں اطراف فٹ پاتھ پر ٹائلیں لگیں گی اور شادمان چوک سے سروس موڑ چار یو ٹرن رکھے گئے ہیں سینٹر میڈین میں پودے لگائے جائیں گے یہ سڑک گجرات کا گیٹ وے ثابت ہوگی ، اگلے فیز نور بیکری سے جناح چوک تک سڑک کارپٹ بنائی جائے گی ۔