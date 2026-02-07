ڈسکہ :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں تشدد سے 3نوجوان زخمی
منڈیکی گورائیہ، ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 3نوجوانوں کو تشدد کرکے زخمی کر دیا گیا ۔
ڈسکہ کازرناب ہمراہ علی رضا اور عمران جارہے تھے کہ عمران ‘جاوید‘ محمود‘ مقصود‘ زوہیب ’احمد’سلیمان ’ارسلان ’اکراش ’قاسم اور 10نامعلوم نے انہیں روک لیا اور زرناب کوتشدد کرکے زخمی کردیا ، موضع بمبانوالہ کے اسد کو ہارون ’نبیل اور ارشمان نے تشددکرکے زخمی کردیا ، بھولاموسیٰ کی سمیرا بی بی کے بیٹے کو علی رضااور 3 نامعلوم افراد نے تشددکرکے زخمی کردیا ۔