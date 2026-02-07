صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں تشدد سے 3نوجوان زخمی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں تشدد سے 3نوجوان زخمی

منڈیکی گورائیہ، ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 3نوجوانوں کو تشدد کرکے زخمی کر دیا گیا ۔

ڈسکہ کازرناب ہمراہ علی رضا اور عمران جارہے تھے کہ عمران ‘جاوید‘ محمود‘ مقصود‘ زوہیب ’احمد’سلیمان ’ارسلان ’اکراش ’قاسم اور 10نامعلوم نے انہیں روک لیا اور زرناب کوتشدد کرکے زخمی کردیا ، موضع بمبانوالہ کے اسد کو ہارون ’نبیل اور ارشمان نے تشددکرکے زخمی کردیا ، بھولاموسیٰ کی سمیرا بی بی کے بیٹے کو علی رضااور 3 نامعلوم افراد نے تشددکرکے زخمی کردیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن