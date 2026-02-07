نوشہرہ ورکاں:خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے والا اغوا اور قتل کا اشتہاری نکلا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پولیس خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے والا شہری اغوا اور قتل کا اشتہاری ملزم نکلا ۔
نواحی گاؤں لنج کا رہائشی محمد اکرم پولیس خدمت مرکز نوشہرہ ورکاں میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے آیا جو ریکارڈ کے مطابق تھانہ صدر قصور میں درج اغوا اور قتل کے مقدمہ میں اشتہاری تھا جس پر خدمت مرکز کے اہلکار عمیر نے اشتہاری ملزم کو پکڑ کر تھانہ نوشہرہ ورکاں پولیس کے حوالے کر دیا جس بعد انسپکٹر ریاض گوندل ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں نے تھانہ صدر قصور پولیس کے حوالے کر دیا ۔