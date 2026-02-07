صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :مخالفین پر تشدد کے مقدمے میں مجرم کو 3سال قید

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مخالفین پر تشدد کے مقدمے میں عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 3سال قید اور 4لاکھ 26ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔

 سول جج سرفراز انجم کی عدالت نے تھانہ تتلے عالی کے مقدمہ نمبر 1054/21دفعہ 337کے نامزد ملزم مبشر کو قصوروار قرار دیتے ہوئے مذکورہ سزا سنائی جبکہ مقدمے میں ملوث دیگر ساتھیوں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم نے آتشیں اسلحہ سے مسلح ہو کر مخالفین عباد وغیرہ پر تشدد کیا تھا۔

 

