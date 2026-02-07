کشمیر کی آزادی کیلئے ایک اور آپریشن بنیان مرصوص کی ضرورت:اقبال سدھو
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )کشمیر کی آزادی کیلئے ایک اور آپریشن بنیان مرصوص کی ضرورت ہے ۔
ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن)کے سٹی صدر اقبال صدیق سدھو سابق وائس چیئرمین بلدیہ نے یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر پریس کلب میں ہونیوالے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے جس پر بھارت نے 1948سے غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے کشمیری عوام آزادی کے حصول کیلئے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں۔ ،بھارت اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد سے انکاری ہے ،موجودہ حالات میں مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیریوں کی آزادی کیلئے بھارت کے خلاف ایک اور آپریشن بنیان مرصوص ضروری ہے ۔