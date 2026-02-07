صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

200کلو بیسن اور ممنوعہ اشیا تلف،خلاف ورزی پرآٹا چکی بند

  • گوجرانوالہ
200کلو بیسن اور ممنوعہ اشیا تلف،خلاف ورزی پرآٹا چکی بند

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر گوجرانوالہ نے ایمن آبادی دروازہ، فیروز والا روڈ اور بہاری کالونی میں کریک ڈاؤن کیا جس میں 502 ساشے گٹکا، 200کلو بیسن اور ممنوعہ اشیا تلف کر دیں۔

آٹا چکی قوانین کی خلاف ورزی پر بند کردی ۔ایمن آبادی دروازہ پر واقع آٹا چکی پر سفید آٹے ، سویا بین اور مکئی کی ملاوٹ کے شواہد ملے ، بیسن کی جانچ کیلئے سیمپل لیبارٹری بھجوادیا گیا، فیروز والا روڈ اور بہاری کالونی میں 2پان شاپس کو 75ہزار روپے کے جرمانے عا ئد کیے گئے ، پان شاپس سے ممنوعہ گٹکا برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن