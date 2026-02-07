200کلو بیسن اور ممنوعہ اشیا تلف،خلاف ورزی پرآٹا چکی بند
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر گوجرانوالہ نے ایمن آبادی دروازہ، فیروز والا روڈ اور بہاری کالونی میں کریک ڈاؤن کیا جس میں 502 ساشے گٹکا، 200کلو بیسن اور ممنوعہ اشیا تلف کر دیں۔
آٹا چکی قوانین کی خلاف ورزی پر بند کردی ۔ایمن آبادی دروازہ پر واقع آٹا چکی پر سفید آٹے ، سویا بین اور مکئی کی ملاوٹ کے شواہد ملے ، بیسن کی جانچ کیلئے سیمپل لیبارٹری بھجوادیا گیا، فیروز والا روڈ اور بہاری کالونی میں 2پان شاپس کو 75ہزار روپے کے جرمانے عا ئد کیے گئے ، پان شاپس سے ممنوعہ گٹکا برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔