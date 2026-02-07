صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:سیم نالہ پل کی تعمیر کیلئے حکومت نے رپورٹ مانگ لی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:سیم نالہ پل کی تعمیر کیلئے حکومت نے رپورٹ مانگ لی

پل مدت پوری کر چکا ، حفاظتی جنگلہ ٹوٹ کر نالے میں گرگیا ، کسی حادثے کا خدشہ

تتلے عالی(نامہ نگار )سیم نالہ پل کی تعمیر کیلئے حکومت نے کینال وڈرینج حکام سے رپورٹ طلب کرلی۔ تتلے عالی کامونکے روڈ پر سیم نالے کا پل مدت پوری کرچکا ہے اس کے دونوں جانب لگا حفاظتی آہنی جنگلہ ٹوٹ کر نالے میں گر چکا ہے ،رات کے اوقات میں گاڑی،موٹر سائیکل نالہ میں میں گر سکتا ہے جس سے جانی ومالی نقصان کا خدشہ لاحق ہے ۔مقامی این جی اوز ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیم نالہ کا پل تعمیر کرنے کیلئے گزشتہ 5سال کے دوران13مرتبہ تحریری طور پر آگاہ کیا لیکن متعلقہ اداروں نے خاموشی اختیار کی رکھی،چند روز قبل بھجوائی شکایت پر پنجاب حکومت نے پل کی تعمیر کیلئے ایگزیکٹو انجینئر کینال گوجرانوالہ اور سپرنٹنڈنٹ انجینئر ڈرینجز سرکل لاہو سے 7دن میں رپورٹ طلب کرلی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال : نیفرالوجی وارڈ میں مستحق مریض نظرانداز

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

چنیوٹ:کمشنر فیصل آباد کا دورہ، ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو جر مانہ

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

ڈی پی او کی تھانہ چناب نگر میں کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن