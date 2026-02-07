تتلے عالی:سیم نالہ پل کی تعمیر کیلئے حکومت نے رپورٹ مانگ لی
پل مدت پوری کر چکا ، حفاظتی جنگلہ ٹوٹ کر نالے میں گرگیا ، کسی حادثے کا خدشہ
تتلے عالی(نامہ نگار )سیم نالہ پل کی تعمیر کیلئے حکومت نے کینال وڈرینج حکام سے رپورٹ طلب کرلی۔ تتلے عالی کامونکے روڈ پر سیم نالے کا پل مدت پوری کرچکا ہے اس کے دونوں جانب لگا حفاظتی آہنی جنگلہ ٹوٹ کر نالے میں گر چکا ہے ،رات کے اوقات میں گاڑی،موٹر سائیکل نالہ میں میں گر سکتا ہے جس سے جانی ومالی نقصان کا خدشہ لاحق ہے ۔مقامی این جی اوز ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیم نالہ کا پل تعمیر کرنے کیلئے گزشتہ 5سال کے دوران13مرتبہ تحریری طور پر آگاہ کیا لیکن متعلقہ اداروں نے خاموشی اختیار کی رکھی،چند روز قبل بھجوائی شکایت پر پنجاب حکومت نے پل کی تعمیر کیلئے ایگزیکٹو انجینئر کینال گوجرانوالہ اور سپرنٹنڈنٹ انجینئر ڈرینجز سرکل لاہو سے 7دن میں رپورٹ طلب کرلی۔