شٹر ڈائون ہڑتال کی کال‘پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ ،کوٹ اسحاق، مدوخلیل ،کوٹلی ریت والی میں پو لیس کے چھاپے

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )آٹھ فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے اعلان کے بعد پولیس کا لدھیوالہ،کوٹ اسحاق، مدوخلیل ،کوٹلی ریت والی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے ، متعدد کارکن گرفتار کر لئے گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ 8فروری 2024کو ملک بھر میں ہونیوالے انتخابات کے مبینہ طو رپر نتائج بدلنے کیخلاف اتوار کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کے اعلان کے بعد چھاپہ مار کارروا ئیاں شروع کر دیں ، ٹھکر کے سے مولوی شوکت ،ساہنکے سے سابق وائس چیئرمین خالد سیف گجر ،کوٹ اسحاق سے نصیر گجر قلعہ دیدار سنگھ سے محمود الحسن ککے زئی سمیت متعدد کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جبکہ تحریک انصاف کے اکثر کار کن روپوش ہو چکے ہیں۔

