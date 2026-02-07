سیالکوٹ ایئرپورٹ سے براہِ راست حج پروازیں شروع
گردو نواح کے حجاج کرام کو طویل سفر کی زحمت سے نجات ملے گی :کنونیر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ ایئرپورٹ سے براہِ راست حج پروازیں شروع،سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حج پروازوں کے باقاعدہ آغاز پر کنوینر حج کمیٹی غلام مصطفی چودھری نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔اپنے بیان میں غلام مصطفی نے کہا کہ سیالکوٹ سے حج پروازوں کا آغاز ایک اہم سنگِ میل ہے جو حجاج کرام کے لیے سہولتوں میں نمایاں اضافہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے مخلصانہ تعاون اور مسلسل کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی ذاتی دلچسپی اور کاوشوں کے بغیر یہ اہم پیش رفت ممکن نہ تھی۔غلام مصطفی نے مزید کہا کہ سیالکوٹ، جہلم، گجرات ،وزیرآباد، نارووال، ڈسکہ، پسرور اور گردونواح کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کو اب طویل سفر کی زحمت سے نجات ملے گی اور انہیں اپنے ہی شہر سے براہِ راست حج کی سہولت میسر آئے گی۔انہوں نے حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں حجاج کرام کو مزید بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔