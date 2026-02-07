صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر ڈاکٹر شاہد فاروق یونیورسٹی آف پنجاب فیکلٹی آف ایجوکیشن کے ڈین مقرر

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ (نامہ نگار )گجرات کے پہلے پروفیسر آف ایجوکیشن گولڈ میڈلسٹ پروفیسر ڈاکٹرمحمدشاہد فاروق کو یونیورسٹی آف پنجاب فیکلٹی آف ایجوکیشن کا ڈین مقرر کردیا گیا جنہوں نے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔

محکمہ ہائر ایجوکیشن نے گورنر پنجاب کی حتمی و اصولی منظوری کے بعد ڈاکٹر شاہد کی بطور ڈین فیکلٹی آف ایجو کیشن تقرری کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔قبل ازیں ڈاکٹر شاہد فاروق بطور پروفیسر آف ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی کے ادارہ تعلیم و تحقیق میں خدمات انجام دے رہے تھے ۔

 

