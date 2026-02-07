عدم استحکام پیدا کرنیوالے عناصر کو ناکامی ہو گی:رہنما
اسلام آباد میں نماز جمعہ کے اجتماع میں دھماکہ اسلام دشمن ایجنٹوں کی کارروائی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) اسلام آباد میں نماز جمعہ کے اجتماع میں دھماکہ اسلام دشمن اور شیطانی و صیہونی ایجنٹوں کی کارروائی،پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو ناکامی ہو گی۔ ان خیالات کا اظہار اسلام آباد ترلائی مسجد و امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے علامہ ظہیر ذیشان جعفری،علامہ علی رضا جعفری،ظل حسنین جعفری،سید مستجاب حسین زیدی،چودھری ناصر محمود اللہ والے صدر تنظیم تاجران، خالد مغل،ناصر محمود کلیر ضلعی امیر جماعت اسلامی،میر ماجد علی سالار سابق تحصیل نائب ناظم، امتیاز اظہر باگڑی مسلم لیگی رہنما،عمران عصمت صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد ،چیئرمین راجپوت فیڈ ریشن پاکستان پیر راجہ محمد اعجاز اللہ خان، جنرل سیکرٹری موبائل ایسوسی ایشن عابد علی،ملک اختر اعوان ایڈووکیٹ و دیگر نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ شرپسند عناصر ملک میں امن و امان کی فضا کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں تاہم قوم کے اتحاد اور بیداری سے ملک دشمن عناصر کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے ۔انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوے پس پردہ عناصر کو فوری طور پر منظرِ عام پر لانے اور ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ سکیو رٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی سنگین سوالیہ نشان ہے جس کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ناگزیر ہے ۔قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے ناسور کے خلاف جدوجہد جاری رکھنی ہوگی تاکہ پاکستان کو ایک پُرامن اور محفوظ ملک بنایا جا سکے ۔