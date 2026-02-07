صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں پر بھار تی مظالم کی مثال نہیں ملتی :سراج خان

  • گوجرانوالہ
وزیر آ باد ،سوہدرہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نمائندہ دنیا )تنزانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی ہائی کمشنر سراج احمد خان،ڈپٹی ہائی کمشنر عظیم خان،پیٹرن ان چیف ویلفیئر ایسوسی ایشن آف پاکستان و چیئر مین کشمیر کمیٹی نعیم اللہ ڈار،صدر امتیاز آفریدی، چیئر مین وحید مشتاق، وی سی ملک عرفان حیات، ہائی کمیشن عملے اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی ۔پاکستانی ہائی کمشنر سراج احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کر ائے تاکہ کشمیری عوام جو دہائیوں سے حقوق کے حصول کیلئے قربانیاں دے رہے ہیں اس کا انہیں ثمر مل سکے ، قابص بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے جو پہاڑ ڈھائے اسکی مثال نہیں ملتی، پاکستانی حکومت اور عوام مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے ،ہیں اور رہیں گے انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے شہدا کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق آزادی کی صبح جلدی طلوع ہو گی ۔ نعیم اللہ ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل تک تمام متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتا رہے گا۔ 

