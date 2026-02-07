صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:پتنگ بازی کی روک تھام کیلئے تحصیل کمیٹیاں قائم

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر کنوینر ،تحصیلدار، پیرا فورس کے نمائندے شامل ،کمیٹی نگرانی کریگی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے مطابق ہر تحصیل میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی اور اس سے متعلق سرگرمیوں کی نگرانی کیلئے تحصیل سطح پر کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔کمیٹی کے اراکین میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو کنوینر اور تحصیلدار، پیرا فورس کے نمائندے ، ایل جی سی ڈی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سول ڈیفنس آفیسر کو ممبر مقرر کیا گیا ہے ۔کمیٹیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی حدود میں پتنگ بازی کی سرگرمیوں، دھات یا کیمیکل کے دھاگوں کی تیاری، خرید و فروخت یا استعمال کی سخت نگرانی کریں۔ سیکرٹریز یونین کونسلز، ریونیو اور پیرا فورس کے عملے کو ہر قسم کی خلاف ورزی فوری طور پر متعلقہ پولیس سٹیشن میں رپورٹ کرنا ہوگی۔مزید برآں کمیٹیاں مقامی پولیس کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گی تاکہ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ممکن ہو سکے ۔ اس کے علاوہ، اچانک چیک اور فیلڈ وزٹس کے ذریعے پابندی کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا۔تمام تحصیلوں کی روزانہ صورتحال کی رپورٹ شام 6بجے تک دفتر ڈپٹی کمشنر کو جمع کرانی ہوگی۔ 

