گجرات :مدینہ سیداں میں ڈسپوزل سٹیشن پرکام شروع
فیضان حیدر نے ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ کو اربن فلڈنگ پر بریفنگ دی
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)گجرات میں اربن فلڈنگ کے باعث مدینہ سیداں سمیت اردگرد کے دیہات میں سیلابی تباہی کے بعد آئندہ سیلابی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور علاقے کو نقصان سے بچانے کیلئے فوکل پرسن و سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ یونین کونسل مدینہ سیداں سید فیضان حیدر کے خصوصی مطالبہ پر وفاقی وزیر سالک حسین اور صوبائی وزیر شافع حسین کی ہدایت پر مشرقی قبرستان مدینہ سیداں میں سیوریج ڈسپوزل کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ کی قیادت میں سیوریج ڈسپوزل پر کام شروع کردیا گیا ۔ سیوریج ڈسپوزل کے سنگ بنیاد کے موقع پر سید فیضان حیدر نے ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ، پولیٹیکل سیکرٹری وفاقی وزیر حافظ عقیل جلیل، پولیٹیکل سیکرٹری صوبائی وزیر حافظ تیمور بٹ کو علاقے میں سیلابی پانی کے بہاؤ اور نقصان بارے بریف کیا اور مدینہ سیداں سمیت اردگرد دیہات کے دیرینہ مسائل کو اجاگر کیا اور حل کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر سید عباس شاہ ناروے ، سید شہزاد شاہ، سید قلب عباس شاہ، سید علمدار شاہ، سید طلعت شاہ، سید افتخار شاہ، سیدغلام عباس، سید زین شاہ، سید حسین مبارک شاہ، رفاقت علی ڈار، سفیر احمد شیرا بھی موجود تھے ۔