  • گوجرانوالہ
دہشت گردانہ حملے حوصلے پست نہیں کر سکتے :سعید احمد بھلی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صد ر سعید احمد بھلی، سیکرٹری شہباز شمس نے کہا ہے کہ۔۔۔

اسلام آباد کے علاقہ ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں ، یہ قومی سانحہ ہے ، دہشتگردی و فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا ،اس سفاکانہ اور بزدلانہ کاروائی میں نمازیوں کی شہادت اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے پر ہم گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں ، یہ انسانیت دشمن فعل نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کیلئے باعث صدمہ ہے ،ایسے دہشت گردانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ۔ قوم کو چاہیے کہ اتحاد، بصیرت اور استقامت کے ساتھ ان سازشوں کا مقابلہ کرے اور ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائے ۔ ان خیا لات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے لان میں غائبانہ نمازجنازہ ادا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ سابق صدر ایم اظہر چودھری نے پڑھائی ۔ 

 

