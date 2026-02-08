کسی کو امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینگے :عدیل حیدر
منڈی بہا ئو الدین( ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبدالرحیم شیرازی کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلعی امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔
اجلاس میں اسلام آباد میں امام بارگاہ پر ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکا نے شہدا کے بلند درجات جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعا کی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اشتراک سے ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے تمام تر اقدامات بروئے کار لا رہی ہے اور کسی کو بھی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے عبادت میں مصروف بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنا کر ناحق خون بہایا جو کہ انسانیت اور انسانی اقدار پر کھلا حملہ ہے ۔ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں اور ایسے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے ۔ شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملکی سلامتی کے ادارے دہشت گردوں کو جلد کیفرِ کردار تک پہنچائیں گے ۔