بھارتی دراندازی کیخلاف پاک فوج بھر پور ایکشن لے گی :نصیر سدھو

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھونے ترلائی کی امام بارگاہ میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہاکہ۔۔۔

دہشت گرد اسلام اورامن دونوں کے دشمن ہیں بھارت سے ہونیوالی دہشتگردی کاقلع قمع کرنے کے لئے قوم متحد ومنظم ہوکر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، انہوں نے کہاکہ مسلح افواج جس طرح دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں ،بھارت سمیت خطے کے کسی بھی ملک سے پاکستان میں ہونیوالی دہشت گردی کامکمل خاتمہ کیاجائے گا بھارت سے جودراندازی ہورہی ہے اس کے خلاف افواج پاکستان بھرپورایکشن لیں گی۔ 

 

