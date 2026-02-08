گجرات:ہسپتالوں ، میڈیکل سٹور ز کے با ہر غلط پارکنگ روکنے کیلئے آ گاہی
گجرات (نامہ نگار )ٹریفک پولیس گجرات نے شہریوں کی سہولت، ٹریفک کے بہتر بہاؤ اور نظم و ضبط کو یقینی بنانے کیلئے ماڈل روڈ منصوبے کے تحت بھمبر روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کیلئے تمام ہسپتالوں، میڈیکل سٹورز، ریسٹورنٹس، مارکیٹس اور دیگر دکان دار وں کو بریف کیا جا رہا ہے کہ۔۔۔
وہ اپنی دکانوں اور اداروں کے سامنے رانگ پارکنگ ہرگز نہ ہونے دیں۔ غلط پارکنگ کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک جام ہوتا ہے بلکہ ایمرجنسی سروسز، مریضوں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔پولیس حکام نے ہدایت کی کہ سٹاف اور گاہکوں کو مناسب پارکنگ کی ہدایت کریں ،فٹ پاتھ اور سڑک پر گاڑیاں کھڑی نہ ہونے دیں ۔