لالہ موسیٰ :نوجوان کے قتل میں ملوث تمام ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ :نوجوان کے قتل میں ملوث تمام ملزم گرفتار

لالہ موسیٰ (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی پولیس نے نوجوان کے قتل میں ملوث تمام ملزموں کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔

 واقعہ 17جنوری کو محلہ حاجی پورہ میں پیش آیا جہاں 39سالہ راحیل شاہد کو فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا جو بعد ازاں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے شواہد اکٹھے کئے ۔ ڈی ایس پی لالہ موسیٰ احسان ظفر سندھو کی نگرانی میں ٹیم نے ملزموں علی حمزہ ، وقار احمد عرف قاری، عمر، علی رضا اور ارضیٰ زینب کو گرفتار کر لیا۔ملزموں نے اعتراف کیا کہ معمولی تلخ کلامی کے باعث قتل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ 

 

